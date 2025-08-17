В Акмолинской области нашли пропавшую женщину
Полицейские обнаружили женщину на окраине города.
В Кокшетау полицейские разыскали женщину 1968 года рождения, о пропаже которой сообщили её родственники, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, 10 августа в дежурную часть обратилась местная жительница, заявив, что её свекровь ушла из дома 4 августа и не вернулась. При этом мобильный телефон она оставила дома. Родственники пытались найти женщину самостоятельно, однако безуспешно, после чего подключили полицию.
Как уточнили в ведомстве, подобные случаи уже происходили ранее. Для поиска были задействованы силы управления полиции и криминальной полиции. Сотрудники проверяли гостиницы, заброшенные здания, дачные массивы и прилегающие территории, а также опрашивали знакомых пропавшей.
15 августа во время розыскных мероприятий полицейские обнаружили женщину на окраине города — она шла одна вдоль дороги в районе красноярских дач. Родственники подтвердили её личность. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.
"В случаях, когда родственники не выходят на связь, важно не терять время и своевременно обратиться за помощью. Особенно это касается пожилых людей, которые могут уйти из дома и заблудиться. Чтобы избежать трагических последствий, родным следует сохранять контакт, предупреждать друг друга о своем местонахождении и не ждать слишком долго, прежде чем обратиться в полицию", - говорится в сообщении.
