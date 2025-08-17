В Кокшетау полицейские разыскали женщину 1968 года рождения, о пропаже которой сообщили её родственники, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, 10 августа в дежурную часть обратилась местная жительница, заявив, что её свекровь ушла из дома 4 августа и не вернулась. При этом мобильный телефон она оставила дома. Родственники пытались найти женщину самостоятельно, однако безуспешно, после чего подключили полицию.

Как уточнили в ведомстве, подобные случаи уже происходили ранее. Для поиска были задействованы силы управления полиции и криминальной полиции. Сотрудники проверяли гостиницы, заброшенные здания, дачные массивы и прилегающие территории, а также опрашивали знакомых пропавшей.

15 августа во время розыскных мероприятий полицейские обнаружили женщину на окраине города — она шла одна вдоль дороги в районе красноярских дач. Родственники подтвердили её личность. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.