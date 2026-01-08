Прокуратура Сандыктауского района, проводя анализ деятельности земельной комиссии, выявила ряд нарушений при рассмотрении заявок и подведении итогов конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, передает BAQ.KZ.

Установлено, что итоги конкурса подводились в три этапа, тогда как действующим законодательством предусмотрено подведение итогов на следующий день после проведения конкурса. Несоблюдение установленных сроков повлияло на прозрачность и объективность конкурсных процедур.

- По акту надзора органом государственного контроля за использованием и охраной земель в судебном порядке признаны недействительными 7 договоров аренды земельных участков. Тем самым незаконно предоставленные сельскохозяйственные земли общей площадью 1400 га возвращены в государственную собственность, - говорится в сообщении прокуратуры Акмолинской области.

За допущенные нарушения должностные лица привлечены к административной ответственности.