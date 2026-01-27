В Акмолинской области за неуплату алиментов осуждена мать несовершеннолетних детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщили в надзорном органе, в 2025 году по инициативе прокуратуры Буландынского района за уклонение от уплаты средств на содержание детей начато досудебное расследование по ст.139 УК, в отношении гражданки, уклонившейся от уплаты на содержание несовершеннолетних детей.

– Прокуратурой района установлено, что должник на протяжении длительного времени бездействовал, не принимая меры по исполнению обязательств. В результате ее долг превысил 2,2 млн тенге. Приговором суда должнику назначен один год ограничения свободы, – говорится в сообщении прокуратуры.

Напоминаем, что за не исполнение родителем обязанностей более трех месяцев по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей влечет до двух лет ограничения либо лишения свободы. Ссылка на сайт прокуратуры Акмолинской области: