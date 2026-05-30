В Акмолинской области открыли 181-е противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары»

В Михайловском сельском округе Аршалынского района Акмолинской области введен в эксплуатацию обновленный добровольный противопожарный формирование в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары».

Пост будет обеспечивать противопожарную безопасность трех населенных пунктов, где проживает 1553 человека. Кроме того, подразделение будет осуществлять защиту прилегающих лесостепных массивов, что особенно важно в пожароопасный период.

На вооружении добровольцев находится автоцистерна, предоставленная местным товариществом. Переоборудование поста выполнено за счет средств местных исполнительных органов. Для несения круглосуточного дежурства созданы все необходимые условия: оборудованы спальные помещения, кухня, санитарный узел и гаражный бокс для техники.

Личный состав прошёл соответствующее обучение от спасателей и готов к выполнению задач по предупреждению и ликвидации пожаров, а также оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации в сельской местности.

Открытие обновлённого поста «Ауыл құтқарушылары» позволит повысить уровень безопасности жителей региона, сократить время реагирования на происшествия и усилить защиту населённых пунктов от природных и бытовых пожаров.