В Акмолинской области полностью ликвидирована очередь на получение специальных социальных услуг для граждан старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями. Это стало возможным благодаря открытию второго корпуса Центра оказания специальных социальных услуг посёлка Шантобе (г. Степногорск) "Жаксы Жангыстау", передаёт BAQ.KZ.

Новый корпус площадью более 2 тыс. кв. м рассчитан на 135 услугополучателей. В здании проведён капитальный ремонт: обновлены системы отопления, водоснабжения, канализации, заменена кровля, установлено новое ограждение территории.

Центр оказывает социальные услуги взрослым людям с инвалидностью, имеющим психоневрологические заболевания. Для комфортного проживания и реабилитации созданы все условия: работают спортивный и актовый залы, кабинеты трудотерапии, лечебной физкультуры, столовая, медицинские кабинеты, а также собственная библиотека. Проводятся занятия по социальной адаптации, диагностике психоэмоционального состояния, трудотерапии и лечебной физкультуре.

Кроме ухода и реабилитации, учреждение помогает в оформлении социальных выплат, обмене удостоверений личности, регистрации по месту жительства, судебном сопровождении вопросов дееспособности и сохранении имущественных прав получателей.

Расширение инфраструктуры Центра позволило не только разгрузить очередь на получение специализированных социальных услуг, но и обеспечить более качественную, доступную и комфортную поддержку для людей, нуждающихся в постоянном уходе и сопровождении.