Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ардак Амангельдиев посетил областную многопрофильную детскую больницу, где совместно с руководителем областного управления здравоохранения Мадияром Утешевым ознакомился с деятельностью учреждения и его материально-технической базой, передаёт BAQ.KZ.

На базе больницы состоялось торжественное открытие отделения челюстно-лицевой хирургии на 10 коек, предназначенного для оказания экстренной и плановой медицинской помощи детям. Новое подразделение специализируется на лечении:

врождённых и приобретённых дефектов челюстно-лицевой области;

расщелин губы и нёба;

травм и переломов лицевых костей;

опухолевых и воспалительных заболеваний.

Кроме того, вице-министр ознакомился с историей больницы и посетил её внутренний музей, отражающий развитие детского здравоохранения в регионе.

В рамках визита Ардак Амангельдиев также провёл встречу с представителями медицинского сообщества области, где обсудил актуальные вопросы системы обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг.

По итогам поездки вице-министр подчеркнул, что развитие сельской медицины остаётся приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения. Он отметил важность модернизации инфраструктуры, внедрения современных технологий и постоянного повышения квалификации медицинских работников, особенно в регионах.