В Акмолинской области открыто новое отделение челюстно-лицевой хирургии для детей
Развитие сельской медицины остаётся приоритетом государственной политики.
Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ардак Амангельдиев посетил областную многопрофильную детскую больницу, где совместно с руководителем областного управления здравоохранения Мадияром Утешевым ознакомился с деятельностью учреждения и его материально-технической базой, передаёт BAQ.KZ.
На базе больницы состоялось торжественное открытие отделения челюстно-лицевой хирургии на 10 коек, предназначенного для оказания экстренной и плановой медицинской помощи детям. Новое подразделение специализируется на лечении:
врождённых и приобретённых дефектов челюстно-лицевой области;
расщелин губы и нёба;
травм и переломов лицевых костей;
опухолевых и воспалительных заболеваний.
Кроме того, вице-министр ознакомился с историей больницы и посетил её внутренний музей, отражающий развитие детского здравоохранения в регионе.
В рамках визита Ардак Амангельдиев также провёл встречу с представителями медицинского сообщества области, где обсудил актуальные вопросы системы обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг.
По итогам поездки вице-министр подчеркнул, что развитие сельской медицины остаётся приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения. Он отметил важность модернизации инфраструктуры, внедрения современных технологий и постоянного повышения квалификации медицинских работников, особенно в регионах.
"Доступность качественной медицинской помощи для каждого гражданина, независимо от места проживания, — главный приоритет Министерства здравоохранения. Сельская медицина требует особого внимания, и мы будем продолжать работу по её укреплению", — отметил Ардак Амангельдиев.
