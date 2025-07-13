Председатель правления ТОО "СК-Фармация" Нурлыбек Асылбеков провёл мониторинг с целью изучения текущего состояния системы лекарственного обеспечения медицинской организации и Акмолинской области в целом, передает BAQ.KZ.

Рабочая поездка началась с посещения медицинской организации "Viamedis", где глава единого дистрибьютора ознакомился с условиями хранения и отпуска лекарственных средств, организацией логистики и взаимодействием с пациентами. Ранее от населения в адрес этой организации поступали жалобы на перегруженность и очереди в пунктах отпуска.

Отметим, что на 2025 год от "Viamedis" подана заявка на закуп 270 наименований препаратов на сумму 1,7 млрд тенге, а также дополнительная потребность на 262,2 млн тенге. По состоянию на 12 июля поставки выполнены на 80% от годового объема, при этом жалоб на недопоставки от медорганизации не поступало.

"В ходе посещения медорганизации было выяснено, что одна из ключевых причин недовольства пациентов – это организация отпуска препаратов – один раз в 3 месяца. Так, по предложению СК-Фармации и при поддержке Управления здравоохранения поставки будут осуществляться на ежемесячной основе с 1 августа 2025 года, что позволит правильно распределить потоки и не создавать скопления пациентов", - отметили в Министерстве здравоохранения.

В свою очередь, представитель Viamedis сообщил о наличии проблем с ритмичностью поставок: отгрузки осуществляются по графику, однако одна и та же позиция нередко поставляется частями, зачастую ближе к окончанию квартала. Такая практика создает дополнительную нагрузку на персонал при приёмке и увеличивает риски краткосрочного отсутствия препаратов. По данному вопросу Нурлыбек Асылбеков поручил управлению логистики "СК-Фармации" в кратчайшие сроки согласовать со всеми поставщиками корректировку графиков, чтобы обеспечить централизованную и полную отгрузку в первой декаде месяца – до 15 числа. В случае форс-мажоров допустимо смещение сроков, но не позднее 20-го числа каждого месяца.

Также стало известно, что отпуск препаратов организован через одно окно, что дополнительно усложняет процесс приемки лекарств пациентами. В результате конструктивного диалога главой единого дистрибьютора внесено предложение об открытии минимум двух окон в аптечном пункте, и проведении разъяснительной работы среди пациентов по равномерному распределению дней посещения. Предложение поддержано как представителями Управления здравоохранения, так и самой медорганизацией. Исполнение решений будет находиться под контролем областного Управления здравоохранения.

Обсуждение возникших вопросов по региону продолжилось в Управлении здравоохранения Акмолинской области, где были озвучены конкретные проблемы и предложены системные подходы по их решению. В особенности, затронуты вопросы, касающиеся логистической инфраструктуры. Глава "СК-Фармации" отметил, что сохраняется проблема недостаточности складских помещений в отдельных регионах республики, что напрямую влияет на стабильность и своевременность снабжения медицинских организаций препаратами.

Представитель "СТОФАРМ" также подчеркнула, что внеплановые досрочные заявки на отгрузку препаратов, поступающие от медицинских организаций по причине экстренных состояний пациентов, нередко создают риск для плановых отгрузок, снижая их предсказуемость.

Помимо этого, поднимался вопрос дефицита отдельных препаратов. Установлено, что в регионе имеется дефектура по 8-ми позициям. Эти препараты не были закуплены по причине малых объёмов потребности и предложенным низким ценам, не представляющим интереса для поставщиков.

"Сегодня в области сохраняется проблема отсутствия операционного склада, что создаёт серьёзную нагрузку на хаб в городе Астане. Оттуда осуществляется отгрузка сразу в четыре оперсклада, и это, безусловно, влияет на своевременное обеспечение медикаментами медицинских организаций. В настоящее время для решения проблемы с оперскладами проводятся процедуры закупа услуг, которые ближе к августу ориентировочно должны завершиться. По результатам будут приняты дальнейшие меры. Кроме того, необходимо обратить внимание на качество заявок. Вопрос корректного учёта потребности – приоритетный, поскольку ошибки в заявках приводят к нецелевым расходам бюджетных средств. Если мы видим большое количество отказов от препаратов, это сигнал о том, что наши региональные представители не до конца отработали с медорганизациями. Поручаю региональному представительству, управлению лекобеспечения и управлению логистики взять под контроль вопросы лекарственного обеспечения в области и еженедельно докладывать по всем возникающим проблемам", - отметил Нурлыбек Асылбеков.

Таким образом, по итогам обсуждения приняты системные решения по выявленным проблемным вопросам в целом по региону, а именно:

- единым дистрибьютором инициирована закупка услуг хранения, завершение процедуры ожидается до 1 августа этого года;

- управлению логистики Товарищества совместно с Управлением здравоохранения Акмолинской области и ТОО "СТОФАРМ" поручено проработать механизм балансировки между экстренными и плановыми поставками, чтобы избежать перебоев;

- на сегодняшний день по пересмотру низких цен НЦЭЛС проводит актуализацию цен для устранения дефектуры;

- направлено письмо в Министерство здравоохранения с предложением о закупе трёхлетней потребности по дефицитным позициям напрямую у производителей или через международные организации ООН;

- прорабатывается возможность объединённых закупок со странами-участницами ОТГ для увеличения объёмов и повышения интереса поставщиков;

- принято решение об участии региональных представителей ТОО "СК-Фармация" в еженедельных аппаратных совещаниях Управления здравоохранения и об их постоянном размещении в здании ведомства.

Все предложения, озвученные в ходе обсуждений, будут находиться на постоянном контроле и отрабатываться в тесном взаимодействии с Управлением здравоохранения, медицинскими организациями и пациентскими сообществами. Компания намерена и далее укреплять прозрачность процессов, налаживать своевременный четкий и стабильный график поставок и работать с медорганизациями для улучшения качества обслуживания пациентов по бесплатному лекарственному обеспечению.