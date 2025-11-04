В Акмолинской области полиция перешла на усиленный режим работы из-за резкого ухудшения погодных условий и образования сильного гололеда, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Только за первый день ограничений движения были остановлены 1064 автомобиля, водители которых выехали на дороги на летних шинах. Наибольшее количество таких нарушений зафиксировано на областных и республиканских трассах — 430 случаев, около 100 — в Кокшетау, остальные — на районных дорогах.

Заместитель начальника департамента полиции региона Серик Абуталипов отметил, что несмотря на неоднократные предупреждения, многие водители всё же рискнули выехать на летней резине. Благодаря оперативной работе патрульных за первый день не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими или погибшими. Полицейские также оказывали помощь водителям, оказавшимся в затруднительных ситуациях на дорогах.

Параллельно дорожные службы региона вели активную работу по ликвидации последствий гололеда. Для обработки трасс республиканского значения за сутки было задействовано 190 единиц дорожной техники, использовано свыше 900 тонн противогололедного материала. Усиленные меры позволили сохранить безопасность на дорогах и минимизировать риск аварий.