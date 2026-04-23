В Акмолинской области построят завод по глубокой переработке зерна

В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию АПК Правительством Республики Казахстан одобрено подписание Соглашения об инвестициях между Министерством сельского хозяйства РК и ТОО «Азия Алтын Дән» по проекту строительства завода по глубокой переработке зерна в Акмолинской области. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

Современный высокотехнологичный завод по глубокой переработке зерна строится в индустриальной зоне Aqmola на территории площадью 500 гектаров. Он станет одним из крупнейших в перерабатывающем секторе АПК и ключевая особенность проекта - его масштаб и ориентация на биотехнологическую, безотходную переработку зерна.

Общий объем инвестиций составляет 300 млрд тенге, а мощность предприятия достигнет до 6 млн тонн продукции в год.

Ожидаемый экономический эффект будет комплексным. Проект предусматривает создание полного цикла переработки зерна с выпуском продукции высокой добавленной стоимости — от мукомольно-крупяных изделий до готовых кормов для сельскохозяйственных животных. Его реализация позволит диверсифицировать экспортный портфель, повысить уровень использования локального сырья и существенно снизить импортозависимость страны.

Реализация проекта окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие региона. На предприятии будет создано порядка 800 новых рабочих мест. В рамках соглашения инвестор также берет на себя обязательства по подготовке квалифицированных технических специалистов и кадров в области биоинженерии — до 40 человек ежегодно. Подготовка будет осуществляться через внедрение системы непрерывного обучения, включая зарубежные стажировки и международный обмен.

На базе завода планируется создание современной исследовательской и технологической лаборатории. Дополнительно инвестор направит средства на развитие внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры индустриальной зоны.

В перспективе после ввода предприятия в эксплуатацию предусмотрено строительство путепровода с автомобильной развязкой на автомагистрали Астана – Караганда, а также автодороги к индустриальной зоне через магистральную железную дорогу.

Инвестор также намерен активно участвовать в развитии социальной инфраструктуры района. Ежегодно, начиная с момента полного ввода проекта в эксплуатацию, планируется направлять средства на реализацию социально значимых инициатив в сферах образования, культуры, массового спорта, молодежной политики и здравоохранения.

Кроме того, в течение двух лет после запуска предприятия будет построен многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и залами для занятий единоборствами. При этом комплекс будет доступен для широкого круга населения.

В целом запуск завода повысит уровень продовольственной и экономической безопасности страны, увеличит долю переработанной продукции в структуре экспорта и укрепит позиции Казахстана как поставщика не сырья, а высокотехнологичной агропромышленной продукции.