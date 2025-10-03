Полиция Акмолинской области расследует дело о крупном мошенничестве, связанном с поставкой кормовой серы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Местный предприниматель потерял свыше 41 миллиона тенге, доверившись обещаниям мошенников.

Согласно информации, бизнесмен заключил сделку на поставку товара, перевёл деньги, но продукцию так и не получил. Позже выяснилось, что его партнёр оказался аферистом.

И это не единственный случай. За сутки в полицию обратились двое обманутых жителей региона. Один из них перевёл 1,1 млн тенге за лошадей и автозапчасти, увидев объявление в интернете. Деньги были переведены, но продавец — как и товар — бесследно исчез. В обоих случаях товар не был доставлен, а обещания оказались пустыми.

Подозреваемые установлены, начаты досудебные расследования.

Чтобы не попасть в подобные ситуации, рекомендуется фиксировать все договоренности письменно, проверять условия сделки заранее, а денежные средства перечислять только после получения подтверждений.