На Земле 12 октября может начаться магнитная буря, вызванная активностью на Солнце. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, воздействие будет связано с крупной корональной дырой, которая уже наблюдается на солнечной поверхности, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Газета.ru".

По предварительным прогнозам, влияние солнечного ветра начнётся во второй половине дня в воскресенье и продлится около двух суток — предположительно до 14 октября.

"Очередная корональная дыра на Солнце начнёт воздействовать на Землю раньше ожидаемого срока. Пока прогнозируются слабые магнитные бури", — отметили специалисты лаборатории.

Учёные напоминают, что в период геомагнитных возмущений метеозависимые люди могут испытывать недомогание, а также возможны незначительные сбои в работе спутниковой связи и навигационных систем.