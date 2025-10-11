Магнитная буря ожидается на Земле 12 октября
Причиной станет корональная дыра на поверхности Солнца.
На Земле 12 октября может начаться магнитная буря, вызванная активностью на Солнце. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, воздействие будет связано с крупной корональной дырой, которая уже наблюдается на солнечной поверхности, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Газета.ru".
По предварительным прогнозам, влияние солнечного ветра начнётся во второй половине дня в воскресенье и продлится около двух суток — предположительно до 14 октября.
"Очередная корональная дыра на Солнце начнёт воздействовать на Землю раньше ожидаемого срока. Пока прогнозируются слабые магнитные бури", — отметили специалисты лаборатории.
Учёные напоминают, что в период геомагнитных возмущений метеозависимые люди могут испытывать недомогание, а также возможны незначительные сбои в работе спутниковой связи и навигационных систем.
