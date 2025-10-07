Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Акмолинской области при координации прокуратуры завершил расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ. Программа направлена на сокращение очередности на жильё среди социально уязвимых категорий граждан.

В 2020 году между Государственным учреждением "Отдел строительства" и ТОО "НИКС Инжиниринг Групп ИВ" был заключён договор на выполнение строительных работ на сумму более 500 миллионов тенге. Однако в течение трёх лет подрядчик совместно с руководителем отдела предоставляли фиктивные акты выполненных работ, значительно завышая объёмы и стоимость, при этом фактические работы не выполнялись.

В результате незаконных действий бюджету был нанесён ущерб в размере 152 миллионов тенге. В рамках расследования на имущество подозреваемых общей стоимостью свыше 100 миллионов тенге наложен арест.

В отношении подрядчика суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Дополнительная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не разглашается.