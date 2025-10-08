Департаментом Агентства финансового мониторинга по Акмолинской области завершено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных для реализации государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", направленной на сокращение очередности среди социально уязвимых граждан, передает BAQ.KZ.

В 2020 году между ГУ "Отдел строительства" и ТОО "НИКС Инжиниринг Групп ИВ" был заключён договор о государственных закупках на сумму более 500 млн тенге.

В течение трёх лет подрядчик при содействии руководителя отдела предоставлял фиктивные акты выполненных работ с завышением объёма и стоимости, по которым фактически работы не выполнялись. В результате незаконных действий ущерб составил 152 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью свыше 100 млн тенге наложен арест. В отношении подрядчика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.