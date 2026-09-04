В Акмолинской области расследуют хищение более 50 млн тенге субсидий
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В Акмолинской области расследуют хищение более 50 млн тенге, выделенных на развитие животноводства. По данным АФМ, директор СПК «Медина» и руководитель ветеринарной станции Шортандинского района могли незаконно получить субсидии через ложные сведения о поголовье крупного рогатого скота, передает BAQ.KZ.
Расследование ведет Департамент АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры.
По версии следствия, в информационную систему внесли недостоверные данные о наличии 57 племенных быков-производителей. На основании этих сведений из бюджета перечислили 9 млн тенге.
Позже по тем же данным выделили еще 17 млн тенге на проведение селекционной работы. В АФМ утверждают, что фактически она не проводилась.
Еще в четырех заявках количество маточного поголовья завысили на 3 тыс. голов. Это привело к получению дополнительных 27 млн тенге субсидий.
Общий ущерб государству превысил 50 млн тенге. В отношении директора СПК избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается. Другие сведения не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК Казахстана.
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