  • 17 Августа, 20:48

В Акмолинской области разбилось воздушное судно: есть погибшие

Создана комиссия расследования авиационных происшествий.

Сегодня, 19:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС Акмолинской области Сегодня, 19:34
Сегодня, 19:34
234
Фото: ДЧС Акмолинской области

Сегодня в 17:40 в Целиноградском районе Акмолинской области, вблизи села Тонкерис произошло падение воздушного судна UP-La229, передает BAQ.KZ.

"В Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения. В результате происшествия есть 2 погибших, их личности устанавливаются", - сообщили в министерстве транспорта.

В соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий создана комиссия.

Сотрудники Департамента по расследованию происшествий Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы.

Самое читаемое

Наверх