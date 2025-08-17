Сегодня в 17:40 в Целиноградском районе Акмолинской области, вблизи села Тонкерис произошло падение воздушного судна UP-La229, передает BAQ.KZ.

"В Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения. В результате происшествия есть 2 погибших, их личности устанавливаются", - сообщили в министерстве транспорта.