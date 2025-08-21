В 50 км от города Ерейментау Акмолинской области произошла поломка рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Павлодар - Астана. Водитель обратился за помощью в экстренные службы, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и эвакуировали всех 50 пассажиров. Людей временно разместили в ближайшем населенном пункте.