  • 21 Августа, 06:23

В Акмолинской области спасатели эвакуировали 50 пассажиров неисправного автобуса

Из них 20 человек являются гражданами Российской Федерации.

Сегодня, 06:12
МЧС РК Сегодня, 06:12
Сегодня, 06:12
Фото: МЧС РК

В 50 км от города Ерейментау Акмолинской области произошла поломка рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Павлодар - Астана. Водитель обратился за помощью в экстренные службы, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и эвакуировали всех 50 пассажиров. Людей временно разместили в ближайшем населенном пункте.

"Из эвакуированных 50 путников 20 человек являются гражданами Российской Федерации. В медицинской помощи никто не нуждался", - говорится в сообщении.

