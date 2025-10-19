В селе Токуши Аккайынского района Акмолинской области вспыхнул пожар в цехе по производству фанеры, где пламя быстро охватило склад с берёзовым шпоном, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

На место происшествия оперативно прибыли расчёты МЧС. Несмотря на сильное задымление и высокую температуру, спасатели действовали слаженно — проливали и разбирали конструкции, не позволяя огню распространиться дальше.

В результате пожар удалось полностью ликвидировать, а два соседних ангара отстоять от пламени. В ликвидации возгорания участвовали сотрудники МЧС, добровольные противопожарные формирования, пожарный пост и представители местных исполнительных органов.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.