В Акмолинской области спасатели предотвратили крупный пожар на производстве
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать масштабного возгорания.
В селе Токуши Аккайынского района Акмолинской области вспыхнул пожар в цехе по производству фанеры, где пламя быстро охватило склад с берёзовым шпоном, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
На место происшествия оперативно прибыли расчёты МЧС. Несмотря на сильное задымление и высокую температуру, спасатели действовали слаженно — проливали и разбирали конструкции, не позволяя огню распространиться дальше.
В результате пожар удалось полностью ликвидировать, а два соседних ангара отстоять от пламени. В ликвидации возгорания участвовали сотрудники МЧС, добровольные противопожарные формирования, пожарный пост и представители местных исполнительных органов.
Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.
