В Акмолинской области спасли дом от огня

В селе Акколь на территории частного жилого дома произошло возгорание бани.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров, не допустив распространения огня на жилой дом и хозяйственную постройку.

Причина пожара устанавливается. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.