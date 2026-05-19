В Акмолинской области спасли дом от огня
Пострадавших нет.
Вчера 2026, 23:34
171Фото: Pixabay.com
В селе Акколь на территории частного жилого дома произошло возгорание бани.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров, не допустив распространения огня на жилой дом и хозяйственную постройку.
Причина пожара устанавливается. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
