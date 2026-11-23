В лесах и национальных парках Акмолинской области становится теснее – по крайней мере, для оленевых. За последние четыре года их численность увеличилась на 532 особи и достигла 3 258. Прирост составил 19,5%.

Динамика, впрочем, была не совсем равномерной. В 2023 году насчитали 2 726 животных, в 2024-м – 2 836. Годом позже показатель немного снизился – до 2 786 особей. Однако в 2026 году популяция заметно прибавила, достигнув нового максимума за рассматриваемый период.

Видовой состав тоже оказался интересным. По итогам последнего учёта в регионе насчитали 1 588 асканийских оленей, 1 099 маралов, 556 пятнистых оленей и 15 особей, обозначенных в статистике как олени.

Основные места обитания животных – национальные парки «Кокшетау», «Бурабай» и «Буйратау», а также охотничьи хозяйства области.

Регулярный учёт позволяет не просто подсчитывать обитателей лесов, но и отслеживать состояние популяций, оценивать изменения и планировать меры по сохранению дикой природы.