Жители Егиндыкольского района пожаловались на перебои с водой, плохие дороги и затопление трасс. В ответ власти пообещали ускорить модернизацию водопроводной системы и улучшить инфраструктуру, передает BAQ.kz.

Депутат Мажилиса Юлия Кучинская встретилась с жителями района, где на протяжении многих лет сохраняются проблемы с доступом к питьевой воде. По итогам общения она инициировала совещание с участием представителей центральных и местных исполнительных органов. Основной темой обсуждения стало состояние Нуринского группового водопровода — ключевого источника водоснабжения для двух районов области.

– Обеспечение населения качественной питьевой водой – это не привилегия, а базовое право, - отметила депутат.

Она также подчеркнула, что сейчас стоит задача, чтобы проблемы чтобы проблемы с водоснабжением устранялись оперативно, и вода была в каждом селе и каждом доме.

Пресс-служба Мажилиса.

В 2023 году начались масштабные работы по восстановлению водопровода. Один из ключевых участков — от села Сабынды до села Егиндыколь протяжённостью 68,5 км — был восстановлен к июлю 2024 года. Это позволило обеспечить водой значительную часть населения района.

В текущем году продолжается ремонт объектов водоснабжения, проводится замена насосов, задвижек и водопропускных труб, устанавливаются приборы учёта. В нескольких сёлах планируется ремонт водонапорных башен и установка модульных станций очистки воды.

По данным местных властей, к 2025 году централизованным водоснабжением планируется охватить не менее 80 новых населённых пунктов. Сегодня уровень обеспеченности водой составляет 99% в городах и 96,6% в сельской местности региона.