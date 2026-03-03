В Акмолинской области усиливают защиту от паводков
Более 600 тонн инертных материалов завезены на ключевые гидроузлы региона.
В Акмолинском филиале РГП «Казводхоз» проводятся плановые и ежедневные работы по подготовке гидротехнических сооружений к предстоящему паводковому периоду, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
На Астанинское водохранилище, Преображенский гидроузел и комплекс сооружений по защите города Астаны от паводковых вод реки Есиль завезено свыше 600 тонн инертных материалов. На Кенбидаикском гидроузле выполнена замена цепей подъемных механизмов. Кроме того, продолжаются работы по укреплению откосов Красноборского водохранилища бутовым камнем.
Подъездные дороги к водохозяйственным объектам и территориям производственных участков очищаются от снега. Также проведены испытания системы локального оповещения населения.
Свободные емкости на водохранилищах для пропуска и аккумулирования паводковых вод в настоящее время составляют 175 млн кубометров.
«Работы проводятся в соответствии с утвержденным ранее планом мероприятий по подготовке к паводковому периоду 2026 года. На всех водохозяйственных объектах филиала ведется постоянный мониторинг и активные работы по техническому обслуживанию оборудования для обеспечения оперативного реагирования», – сообщил директор Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» Ербол Аскербеков.
