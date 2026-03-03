В Акмолинском филиале РГП «Казводхоз» проводятся плановые и ежедневные работы по подготовке гидротехнических сооружений к предстоящему паводковому периоду, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

На Астанинское водохранилище, Преображенский гидроузел и комплекс сооружений по защите города Астаны от паводковых вод реки Есиль завезено свыше 600 тонн инертных материалов. На Кенбидаикском гидроузле выполнена замена цепей подъемных механизмов. Кроме того, продолжаются работы по укреплению откосов Красноборского водохранилища бутовым камнем.

Подъездные дороги к водохозяйственным объектам и территориям производственных участков очищаются от снега. Также проведены испытания системы локального оповещения населения.

Свободные емкости на водохранилищах для пропуска и аккумулирования паводковых вод в настоящее время составляют 175 млн кубометров.