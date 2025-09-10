После гибели участницы ночного марафона в Кокшетау в регионе приняли решение усилить требования к бегунам на массовых спортивных забегах. Об этом сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Ардак Тулендин, передает BAQ.KZ со ссылкой на sinegor.kz.

До этого для участия достаточно было пройти регистрацию и подписать расписку о личной ответственности за состояние здоровья. Как отметил Тулендин, аналогичный документ был оформлен и у погибшей спортсменки:

"Перед началом таких марафонов создается специальный сайт для регистрации участников. Одним из условий - предоставление расписки, что участник сам несет ответственность за свою жизнь. В случае с гибелью женщины на марафоне в Кокшетау такая расписка была. То есть со всеми условиями участия она была ознакомлена", - сказал Ардак Болатович.

Теперь организаторы будут требовать дополнительный медицинский документ - справку от кардиолога о допуске к забегу. Причём её необходимо будет получать непосредственно перед стартом мероприятия.

Рекомендации по новым правилам уже направлены во все спортивные организации Акмолинской области. Власти считают, что эта мера позволит избежать подобные трагедии в будущем.