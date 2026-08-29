В Акмолинской области восстановили права 31 человека на услуги «Инватакси»

Прокуратура Бурабайского района добилась восстановления прав 31 человека с инвалидностью на получение услуги «Инватакси», среди них 25 несовершеннолетних.

Проверку провели после обращений жителей Щучинска, которые сообщили о нарушениях при предоставлении транспортной услуги.

Прокуратура установила, что в техническую спецификацию госзакупок включили ограничения по количеству машино-часов для каждого получателя. При этом действующие правила оказания услуг по перевозке людей с инвалидностью таких ограничений не предусматривают.

Кроме того, заказчик не определил режим работы «Инватакси» в дневное и ночное время, а также в выходные и праздничные дни, что ограничивало доступ граждан к услуге.

По итогам прокурорского реагирования техническую спецификацию изменили, а в договор о государственных закупках внесли дополнительное соглашение, исключив ограничение количества часов для каждого получателя.