В Казахстане расследуют факт жестокого обращения с дикими животными после появления в соцсетях видео с убийством семейства барсуков, сообщает BAQ.kz. Кадры вызвали широкий общественный резонанс и волну возмущения пользователей.

Инцидент произошел во время земляных работ: экскаватор вскрыл нору, в которой находились барсуки. Животные попытались спастись, однако были убиты рабочими. Изначально сообщалось, что видео снято в области Жетысу, но позже было установлено, что случай произошел в Акмолинской области.

В департаменте полиции региона сообщили, что по факту публикации проведена проверка. По предварительным данным, происшествие произошло в ноябре 2025 года при ремонте автодороги, который выполняла подрядная организация. Все участники инцидента установлены, возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по итогам расследования.

В полиции напомнили, что за жестокое обращение с животными в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность, и призвали граждан соблюдать требования природоохранного законодательства и сообщать о подобных фактах.