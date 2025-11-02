В Акмолинской области временно снижена разрешённая скорость движения
В Акмолинской области временно введено ограничение скоростного режима на одном из участков трассы республиканского значения, передает BAQ.KZ со ссылкой на КазАвтоЖол.
С 19:00 часов 2 ноября, в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги "KAZ02 Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – гр. РФ (п/п Жана Жол)" с 180 по 243 километр максимально допустимая скорость для всех видов транспорта снижена со 140 до 110 км/ч.
"Ограничение введено для обеспечения безопасности движения на фоне понижения температуры, осадков и ухудшения видимости", - отметили в КазАвтоЖол.
Возобновление прежнего скоростного режима планируется 3 ноября в 09:00 часов, при условии стабилизации погодных условий и обеспечения безопасного проезда.
