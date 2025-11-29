В Акмолинской области с 22:30 29 ноября введено ограничение скорости на трассе республиканского значения "KAZ02 Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – граница РФ (п/п Жана Жол)", передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в пресс-службе АО НК "КазАвтоЖол".

Из-за понижения температуры, гололеда и верхового мокрого снега максимальная скорость на участке с 19 по 231 км снижена с 140 до 110 км/ч для всех видов транспорта. Ожидается, что обычный скоростной режим будет возвращён 30 ноября в 06:00 при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасного проезда.