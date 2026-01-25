Сегодня, 12:17

В Акмолинской области пресечена деятельность незаконного мини-цеха по переработке золотосодержащего материала, сообщили в департаменте полиции региона, передаёт BAQ.KZ.

Нелегальное оборудование было обнаружено в поселке Заводской в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По данным правоохранительных органов, к организации подпольного производства причастен 38-летний житель поселка Аксу, который, предположительно, самостоятельно наладил процесс переработки сырья, содержащего драгоценные металлы.

В ходе следственных действий изъято специализированное оборудование и иные вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 295-1 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Незаконный оборот драгоценных металлов"). Проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего и возможные каналы сбыта.