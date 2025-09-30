Сотрудники полиции Акмолинской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" выявили автомобили, оборудованные специальными механизмами для сокрытия государственных номерных знаков, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

На участке автодороги "Екатеринбург – Алматы" инспекторы остановили грузовой автомобиль марки HOWO, оснащённый подномерной рамкой с тросом. Устройство позволяло скрывать номер: водитель мог опустить рамку, закрыв знак, а затем поднять её с помощью кнопки. Аналогичное приспособление обнаружено и на грузовике Shacman.

Полицейские напоминают, что номерной знак должен быть всегда хорошо читаемым. Нарушители нередко прибегают к умышленным способам скрыть номера — от замазывания и загрязнения до нестандартного крепления.

"С начала проведения ОПМ "Безопасная дорога" по этой категории нарушений привлечены к ответственности 5 водителей", - сообщили в полиции.