В Акмолинской области выявили устройства для сокрытия номеров на авто
Полиция в ходе рейда "Безопасная дорога" обнаружила скрытые рамки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сотрудники полиции Акмолинской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" выявили автомобили, оборудованные специальными механизмами для сокрытия государственных номерных знаков, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
На участке автодороги "Екатеринбург – Алматы" инспекторы остановили грузовой автомобиль марки HOWO, оснащённый подномерной рамкой с тросом. Устройство позволяло скрывать номер: водитель мог опустить рамку, закрыв знак, а затем поднять её с помощью кнопки. Аналогичное приспособление обнаружено и на грузовике Shacman.
Полицейские напоминают, что номерной знак должен быть всегда хорошо читаемым. Нарушители нередко прибегают к умышленным способам скрыть номера — от замазывания и загрязнения до нестандартного крепления.
"С начала проведения ОПМ "Безопасная дорога" по этой категории нарушений привлечены к ответственности 5 водителей", - сообщили в полиции.
View this post on Instagram
Самое читаемое
- Певец ALEM стал одним из лидеров шоу Silk Way Star по итогам второго эпизода
- Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Турции: погибли три человека
- 22-летняя казахстанка разбила камнем стекло поезда из-за опоздания
- Арестован прокурор города Рудный
- Казахстанские пловцы завоевали бронзу в смешанной эстафете на III Играх СНГ