В Акмолинской области введено временное ограничение движения автотранспорта в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в экстренных службах, 16 декабря 2025 года с 09:45 закрыт для всех видов транспорта участок автодороги "Астана – Кокшетау – Петропавлск" на отрезке км 18–232, от города Астаны до города Щучинска.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок и следить за официальными сообщениями о состоянии дорог.