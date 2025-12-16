  • 16 Декабря, 12:40

В Акмолинской области закрыли участок трассы Астана – Щучинск из-за непогоды

Ориентировочное время открытия трассы — 17 декабря 2025 года в 08:00.

В Акмолинской области введено временное ограничение движения автотранспорта в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в экстренных службах, 16 декабря 2025 года с 09:45 закрыт для всех видов транспорта участок автодороги "Астана – Кокшетау – Петропавлск" на отрезке км 18–232, от города Астаны до города Щучинска.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения. 

Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок и следить за официальными сообщениями о состоянии дорог.

