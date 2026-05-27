В Акмолинской области засеяно 70% площадей

В главном аграрном регионе страны продолжаются весенне-полевые работы. На сегодняшний день яровой сев проведен на площади 3,8 млн гектаров, что составляет 70%.

Руководству области и министерства были представлены основные направления деятельности предприятия, специализирующегося на растениеводстве и мясном животноводстве. Сегодня ТОО «NamysGroup» успешно ведет работу по выращиванию зерновых, зернобобовых и масличных культур на площади 14,5 тыс. га, а также развивает мясное животноводство.

Предприятие располагает современной сельскохозяйственной техникой и обеспечивает стабильной работой 42 человека.

Марат Ахметжанов отметил важность поддержки сельхозтоваропроизводителей и подчеркнул, что развитие таких предприятий способствует укреплению экономики региона и повышению продовольственной безопасности.

Министр сельского хозяйства акцентировал внимание на необходимости дальнейшей модернизации аграрного сектора, внедрения современных технологий и повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Также в ходе поездки посетили стройплощадку комбикормового завода частной компании «Unicorn Feed Limited» в пос. Станционном.

К слову, более 2 тыс. хозяйств Акмолинской области уже завершили посевную.