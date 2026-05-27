В Акмолинской области засеяно 70% площадей
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов совместно с министром сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым посетили ТОО «NamysGroup» в рамках рабочей поездки по объектам агропромышленного комплекса Зерендинского района.
В главном аграрном регионе страны продолжаются весенне-полевые работы. На сегодняшний день яровой сев проведен на площади 3,8 млн гектаров, что составляет 70%.
Руководству области и министерства были представлены основные направления деятельности предприятия, специализирующегося на растениеводстве и мясном животноводстве. Сегодня ТОО «NamysGroup» успешно ведет работу по выращиванию зерновых, зернобобовых и масличных культур на площади 14,5 тыс. га, а также развивает мясное животноводство.
Предприятие располагает современной сельскохозяйственной техникой и обеспечивает стабильной работой 42 человека.
Марат Ахметжанов отметил важность поддержки сельхозтоваропроизводителей и подчеркнул, что развитие таких предприятий способствует укреплению экономики региона и повышению продовольственной безопасности.
Министр сельского хозяйства акцентировал внимание на необходимости дальнейшей модернизации аграрного сектора, внедрения современных технологий и повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Также в ходе поездки посетили стройплощадку комбикормового завода частной компании «Unicorn Feed Limited» в пос. Станционном.
К слову, более 2 тыс. хозяйств Акмолинской области уже завершили посевную.
