В Акмолинской области завершились поиски пропавшего сотрудника «Казгидромета»

В Акмолинской области завершены поиски сотрудника Казгидромет, пропавшего в период паводков, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в селе Старый Колутон Астраханского района. Мужчина исчез 5 апреля 2026 года, выйдя из дома на работу и не вернувшись.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, к поискам были привлечены силы ДЧС, полиции, местных исполнительных органов и волонтёры. Также работали две водолазные группы, обследовавшие дно реки.

Несмотря на проведённые мероприятия, обнаружить пропавшего не удалось. В связи со сходом паводковой воды поисковые работы было решено прекратить.

Ранее регион переживал активную фазу паводков — из-за разлива реки населённый пункт оказался отрезан от внешнего сообщения.

