В Акмолинской области завершились поиски пропавшего сотрудника «Казгидромета»
Мужчина пропал во время паводков.
Сегодня 2026, 19:16
Фото: МЧС РК
В Акмолинской области завершены поиски сотрудника Казгидромет, пропавшего в период паводков, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в селе Старый Колутон Астраханского района. Мужчина исчез 5 апреля 2026 года, выйдя из дома на работу и не вернувшись.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, к поискам были привлечены силы ДЧС, полиции, местных исполнительных органов и волонтёры. Также работали две водолазные группы, обследовавшие дно реки.
Несмотря на проведённые мероприятия, обнаружить пропавшего не удалось. В связи со сходом паводковой воды поисковые работы было решено прекратить.
Ранее регион переживал активную фазу паводков — из-за разлива реки населённый пункт оказался отрезан от внешнего сообщения.