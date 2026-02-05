В Акмолинскую область завезли 4,3 тысячи голов калмыцкого КРС
В Акмолинской области продолжается реализация инвестиционного проекта по созданию мясного кластера в селе Торгай Ерейментауского района.
Для его запуска сформирован консорциум в составе ТОО "Торгай", "Соколинки и К" и "Агрофирма НОМАД".
На сегодняшний день в регион уже завезено 4 300 голов племенного маточного поголовья калмыцкой породы. Это скот мясного направления, отличающийся высокой продуктивностью и адаптацией к местным климатическим условиям. Все животные поставлены на ветеринарный учет.
В рамках дальнейшего развития проекта планируется дополнительный завоз еще 5 тысяч голов племенного маточного поголовья. До 2031 года предусмотрено увеличение численности КРС в племенных репродукторах до 22,5 тысячи голов, а также наращивание мощностей откормочного комплекса до 30 тысяч голов.
Создание мясного кластера позволит укрепить позиции региона на рынке высококачественной говядины, повысить экспортный потенциал и обеспечить новые рабочие места для жителей области, подчеркнул руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области Нурбек Бадыраков.
Отмечается, что Ерейментауский район располагает крупнейшими в области площадями пастбищных угодий, что создает благоприятные условия для развития мясного животноводства. В районе уже функционируют крупные откормочные площадки "Жана Береке репродуктор" и "Ерейментау — Астык 2014", а также ряд средних и крупных мясных ферм с поголовьем от 100 до 550 голов.
