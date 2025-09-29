Помощник – пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай прокомментировал кадровые назначения, сделанные Главой государства, передает BAQ.KZ.

По его словам, речь идет о плановой ротации, направленной на повышение эффективности работы в ключевых сферах.

Одним из приоритетов, обозначенных в последнем Послании Президента, стало привлечение инвестиций в национальную экономику. Ответственным за это направление назначен помощник Президента Мурат Нуртлеу. Он будет курировать развитие контактов с зарубежными государствами и крупнейшими иностранными компаниями для продвижения международного инвестиционного и торгового сотрудничества.

Заместителем Премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития назначен Жаслан Мадиев. На него возложена задача реализации стратегической цели – превращения Казахстана в цифровое государство.

Министром просвещения стала депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова. Она известна активной общественной деятельностью и имеет большой опыт работы в сфере образования.