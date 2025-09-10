После выступления Президента с Посланием народу Казахстана Акорда дала официальное разъяснение по поводу его слов о женщинах, вызвавших различные споры в обществе, передает BAQ.KZ.

Во время своего выступления Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: "Особенно неприятно видеть, как женщины устраивают скандалы, употребляют нецензурные выражения, совершают непристойные поступки. Подобные действия неприемлемы в культурном, цивилизованном обществе, они наносят ущерб авторитету нашей страны на международной арене".

Пресс-служба Администрации Президента решила официально прокомментировать его высказывание.

Приводим полный текст ниже:

"Послание Президента народу Казахстана охватило широкий спектр вопросов: от жилищно-коммунальной сферы до сельского хозяйства, цифровизации, водной отрасли, образования, спорта и многого другого.



Особое внимание было уделено соблюдению принципа "Закон и Порядок" как фундаментальной основе государства. В Послании Президент призвал граждан проявлять "нулевую терпимость" в отношении любых правонарушений.



При этом Глава государства отметил, что "к сожалению, среди них (тех, кто нарушает общественный порядок), есть и женщины".



Некоторые восприняли это как упрек, но смысл совсем иной. Ведь если и женщины, издревле олицетворяющие красоту, хрупкость и гармонию, начали вовлекаться в скандалы, значит, кризис культуры поведения приобрел действительно серьезный характер.



Это не упрек, а призыв ко всем, вне зависимости от пола, возраста и происхождения, вернуть в наше общество уважительную культуру общения, отказавшись от грубости и агрессии. Случаи проявления неуважения друг к другу, свидетелями которых мы становимся все чаще и чаще на дорогах, в очередях, на вокзалах и в самолетах, в других местах, не должны становиться частью нашего менталитета.



Поэтому суть сказанных слов заключается в формировании этики, культуры взаимоотношений, проявлении чувства такта и взаимоуважения. И эта задача ни в коем случае не возлагается только на женские плечи. Это задача всего нашего общества.

Ни для кого не новость, что Президент неизменно уделяет особое внимание защите прав женщин и детей. Разумеется, грубость и провокации в их адрес со стороны мужчин недопустимы по умолчанию. И для того, чтобы пресечь подобные факты, Президент инициировал немало новшеств, в том числе и на законодательном уровне. И все меры в этом направлении являются системными и непрерывными.



К примеру, по инициативе Президента была законодательно закреплена женская квота в партийных списках и при распределении депутатских мандатов.

В 2021 году Глава государства подписал закон, отменивший трудовую дискриминацию женщин. До полутора лет увеличен срок выплаты пособия по уходу за ребенком.

В МВД создано отдельное управление по защите женщин от насилия. Введена специализация женщин-следователей.

Во всех регионах открыты Центры поддержки семьи, создан контакт-центр службы 111.

В 2024 году принят закон, усиливший ответственность за насилие в отношении женщин и детей.

В этом году введена уголовная ответственность за сталкинг и принуждение к браку.

В результате этих мер значительно снизилось количество случаев семейно-бытового насилия. Число преступлений, связанных с посягательствами на права женщин, за пять лет сократилось в два раза.

И это только часть инициатив Главы государства, реализованных за последние годы. Но даже из вышеперечисленного очевидно, что Президент не на словах, а на деле с искренней заботой и вниманием относится к женщинам и детям", - говорится в поянении.