В Акорде прошла официальная церемония встречи Ильхама Алиева

В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Азербайджана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. Были исполнены государственные гимны двух стран. 

