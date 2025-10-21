Сегодня, 11:48

В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Азербайджана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. Были исполнены государственные гимны двух стран.