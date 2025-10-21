В Акорде прошла официальная церемония встречи Ильхама Алиева
Сегодня, 11:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:48Сегодня, 11:48
40
В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Азербайджана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. Были исполнены государственные гимны двух стран.
Самое читаемое
- Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
- Ипотека под давлением: почему казахстанские банки массово приостановили выдачу жилищных кредитов
- Ограбление в Лувре: стали известны новые подробности
- Скончался пассажир самолета AZAL, потерпевшего крушение под Актау
- Казахстан и Азербайджан на пути к $1 млрд: что принесёт визит Алиева в Астану