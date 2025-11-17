В Акорде прошла торжественная церемония встречи Президента Эстонии
Сегодня, 16:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:54Сегодня, 16:54
54Фото: Акорда
В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Эстонии, передает BAQ.KZ.
Стороны представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств.
Были исполнены национальные гимны.
Самое читаемое
- В Костанайской области собрали рекордный за десятилетие урожай
- День работников сельского хозяйства в Казахстане: значение, люди и вызовы отрасли
- Штормовое предупреждение объявлено на 16 ноября в Казахстане
- Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам брать в 2025 году?
- Михаил Шайдоров завоевал серебро на Гран-при в США