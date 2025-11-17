  • 17 Ноября, 17:17

В Акорде прошла торжественная церемония встречи Президента Эстонии

Сегодня, 16:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 16:54
Сегодня, 16:54
54
Фото: Акорда

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Эстонии, передает BAQ.KZ.

Стороны представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств.

Были исполнены национальные гимны.

Самое читаемое

Наверх