Сегодня, 11:53

В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Италии Серджо Маттареллы, прибывшего с визитом в Астану, передает BAQ.KZ.

Главы государств обменялись приветствиями и представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почётного караула отдал приветственный рапорт. В честь высокого гостя прозвучали государственные гимны Казахстана и Италии.