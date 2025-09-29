В Акорде прошла торжественная встреча Президента Италии
Сегодня, 11:53
42Фото: Акорда
В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Италии Серджо Маттареллы, прибывшего с визитом в Астану, передает BAQ.KZ.
Главы государств обменялись приветствиями и представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почётного караула отдал приветственный рапорт. В честь высокого гостя прозвучали государственные гимны Казахстана и Италии.
