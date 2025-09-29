  • 29 Сентября, 12:09

В Акорде прошла торжественная встреча Президента Италии

Сегодня, 11:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 11:53
Сегодня, 11:53
42
Фото: Акорда

В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Италии Серджо Маттареллы, прибывшего с визитом в Астану, передает BAQ.KZ.

Главы государств обменялись приветствиями и представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почётного караула отдал приветственный рапорт. В честь высокого гостя прозвучали государственные гимны Казахстана и Италии.

Самое читаемое

Наверх