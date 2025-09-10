В Акорде прошла церемония встречи президента ДР Конго
Казахстан и Конго укрепляют связи.
Сегодня, 11:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:39Сегодня, 11:39
48
В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Демократической Республики Конго, прибывшего с государственным визитом в нашу страну, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев и Феликс Чисекеди представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны Казахстана и ДРК.
Самое читаемое
- Уголовное дело завели на блогера из-за комментариев о детях с аутизмом
- 140 литров в сутки: Казахстан с 13 сентября вводит лимит на воду
- В Костанае 10-летнюю девочку сбила машина на пешеходном переходе
- Охота за золотом обернулась судимостью для жителя Жамбылской области
- В Непале протесты против блокировки соцсетей привели к гибели людей