В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Демократической Республики Конго, прибывшего с государственным визитом в нашу страну, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев и Феликс Чисекеди представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны Казахстана и ДРК.