В Акорде прошла церемония встречи президента ДР Конго

Казахстан и Конго укрепляют связи.

В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Демократической Республики Конго, прибывшего с государственным визитом в нашу страну, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев и Феликс Чисекеди представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны Казахстана и ДРК. 

