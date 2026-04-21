В Акорде прошла церемония встречи Президента Монголии
Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Астану с государственным визитом.
Сегодня 2026, 11:05
115Фото: Гульжан Раманкулова.
По приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астану с государственным визитом прибыл Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
В Акорде прошла традиционная торжественная церемония встречи.
В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят развитие политического диалога, расширение торгово-экономических связей, а также сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.
Визит Президента Монголии в Казахстан продлится до 23 апреля.
Новость дополняется.
