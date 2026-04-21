В Акорде прошла церемония встречи Президента Монголии

По приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астану с государственным визитом прибыл Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

В Акорде прошла традиционная торжественная церемония встречи.

В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят развитие политического диалога, расширение торгово-экономических связей, а также сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

Фото Гульжан Раманкулова.

Визит Президента Монголии в Казахстан продлится до 23 апреля.

Новость дополняется.