В городе Аксу (Павлодарская область) возбуждено уголовное дело по факту гибели пешехода в результате ДТП и оставления места происшествия, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Департамент полиции. По предварительным данным, 6 октября водитель автомобиля ВАЗ-21213 сбил мужчину, переходившего проезжую часть. После этого по пострадавшему проехала вторая машина — ВАЗ-21070, водитель которой скрылся с места аварии.

Оба водителя уже установлены и задержаны, их доставили в отдел полиции. Следствие выясняет все обстоятельства трагедии. В департаменте полиции напомнили, что строгое соблюдение скоростного режима и техническое исправное состояние автомобиля — ключевые меры для предотвращения подобных происшествий.