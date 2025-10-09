В Аксу два водителя насмерть сбили пешехода и скрылись
Сегодня, 01:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:37Сегодня, 01:37
39Фото: ДП Павлодарской области
В городе Аксу (Павлодарская область) возбуждено уголовное дело по факту гибели пешехода в результате ДТП и оставления места происшествия, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Департамент полиции. По предварительным данным, 6 октября водитель автомобиля ВАЗ-21213 сбил мужчину, переходившего проезжую часть. После этого по пострадавшему проехала вторая машина — ВАЗ-21070, водитель которой скрылся с места аварии.
Оба водителя уже установлены и задержаны, их доставили в отдел полиции. Следствие выясняет все обстоятельства трагедии. В департаменте полиции напомнили, что строгое соблюдение скоростного режима и техническое исправное состояние автомобиля — ключевые меры для предотвращения подобных происшествий.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Игрок "Кайрата" Азамат Туякбаев заинтересовал лидера английского Чемпионшипа
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе
- Казахстан выступает в роли ключевого архитектора практической интеграции в ОТГ – эксперт