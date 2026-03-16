В городе Аксу Павлодарской области сотрудники полиции задержали мужчину с наркотическими веществами растительного происхождения. Общий вес изъятого составил 11 килограммов, сообщили в полиции, передает BAQ.kz.

Задержание прошло в ходе комплекса оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры Павлодарской области.

«В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты наркотические средства растительного происхождения в особо крупном размере, общим весом 11 килограммов», - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств.

«Санкцией суда подозреваемый арестован», - уточнил представитель полиции.

В правоохранительных органах также напомнили, что борьба с незаконным оборотом наркотиков продолжается, и призвали граждан сообщать о подобных фактах.