В Аксу изъяли 11 килограммов наркотиков: подозреваемый арестован
В Павлодарской области оперативники задержали мужчину, у которого обнаружили наркотики в особо крупном размере.
В городе Аксу Павлодарской области сотрудники полиции задержали мужчину с наркотическими веществами растительного происхождения. Общий вес изъятого составил 11 килограммов, сообщили в полиции, передает BAQ.kz.
Задержание прошло в ходе комплекса оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры Павлодарской области.
Во время обыска у подозреваемого были обнаружены и изъяты наркотические средства в особо крупном размере.
«В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты наркотические средства растительного происхождения в особо крупном размере, общим весом 11 килограммов», - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области Габит Кабдрахманов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств.
«Санкцией суда подозреваемый арестован», - уточнил представитель полиции.
В правоохранительных органах также напомнили, что борьба с незаконным оборотом наркотиков продолжается, и призвали граждан сообщать о подобных фактах.
«Если вам известна информация о незаконном распространении наркотиков, сообщите об этом по телефону 102 или через мобильное приложение Police 102. Анонимность гарантируется», - отметили в ведомстве.
