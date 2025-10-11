В городе Аксу Павлодарской области мужчину засыпало землей во время проведения земляных работ, передаёт BAQ.KZ.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Как установлено, на территории одного из ТОО, расположенного по улице Промышленной, при выполнении земляных работ произошёл обвал грунта, в результате под завалом оказался мужчина 1998 года рождения.

Спасатели через образовавшееся отверстие в водопроводном колодце пострадавшему оперативно подали кислород с помощью специального оборудования. Параллельно велись спасательные работы по его освобождению из-под земли.

После успешно завершённой спасательной операции мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.