В Аксу спасатели вытащили мужчину из-под завалов
Кислород подавали через небольшое колодезное отверстие.
Сегодня, 16:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
77Фото: МЧС РК
В городе Аксу Павлодарской области мужчину засыпало землей во время проведения земляных работ, передаёт BAQ.KZ.
На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Как установлено, на территории одного из ТОО, расположенного по улице Промышленной, при выполнении земляных работ произошёл обвал грунта, в результате под завалом оказался мужчина 1998 года рождения.
Спасатели через образовавшееся отверстие в водопроводном колодце пострадавшему оперативно подали кислород с помощью специального оборудования. Параллельно велись спасательные работы по его освобождению из-под земли.
После успешно завершённой спасательной операции мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.
Самое читаемое
- В Казахстане запускают криптоплатежи: как будут работать банкоматы, обменники и криптокарты
- Токаев призвал страны СНГ объединиться перед лицом новых геополитических угроз
- "Besame Mucho": Димаш Кудайберген дал первый концерт в Мексике
- "Жесткий шаг Нацбанка": почему ставка выросла до 18% и чего ждать бизнесу и населению
- Токаев провел переговоры с Путиным в Душанбе