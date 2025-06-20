В городе Аксу Павлодарской области восстановили подачу электроэнергии после разрушительного урагана, обрушившегося на регион 19 июня, передаёт BAQ.KZ.

Шквалистый ветер с порывами до 43 метров в секунду оставил за собой разрушения: были повреждены линии электропередачи, сорваны кровли зданий и повалены деревья. По официальным данным, пострадали 18 человек, один человек погиб.

Сразу после удара стихии был создан оперативный штаб и проведено внеочередное заседание областной Комиссии по чрезвычайным ситуациям. В зону наибольшего ущерба попали Аксу, Экибастуз, Павлодар, а также Баянаульский, Майский и Павлодарский районы.

По информации акимата, в Аксу электроснабжение уже полностью восстановлено.

В Баянаульском районе аварийно-восстановительные бригады продолжают работы по ремонту поврежденных сетей.

В ликвидации последствий урагана задействованы 394 человека, 139 единиц техники и 48 специализированных бригад. Все службы работают в усиленном режиме.

Ход восстановительных работ находится на личном контроле и.о. акима Павлодарской области Серика Батыргужинова.

Ранее сообщалось, что в Аксу погибла 57-летняя женщина - трагедия произошла прямо в движущемся такси. В момент урагана мощная ветка сломалась и рухнула с высоты, пробив боковое стекло автомобиля и смертельно ранив пассажирку.