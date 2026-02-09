В Аксу в государственную собственность возвращено 2 410 га земель сельхозназначения стоимостью 2,6 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Это стало возможным в результате рассмотрения представления прокуратуры города Аксу.

– Установлено, что земельные участки, предназначенные исключительно для выпаса скота населению, предоставлялись третьим лицам в иных целях, что привело к дефициту пастбищ. В настоящее время указанные территории включены в специальный земельный фонд и будут распределены в соответствии с их предназначением, – сообщили в прокуратуре Павлодарской области.