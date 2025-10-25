В День Республики на площади "Ынтымақ" в Актау прозвучал государственный гимн в исполнении одновременно ста школьников, передает BAQ.KZ. Патриотическую акцию организовали управление по вопросам молодежной политики Мангистауской области, акимат города и Городской центр общественного развития.

Мероприятие прошло с участием учащихся 9–11 классов школы №12. Его целью стало воспитание у молодежи чувства гордости и уважения к государственным символам Казахстана.