В Актау 100 школьников исполнили государственный гимн в честь Дня Республики
Сегодня, 08:58
104Фото: пресс-служба акимата Мангистау
В День Республики на площади "Ынтымақ" в Актау прозвучал государственный гимн в исполнении одновременно ста школьников, передает BAQ.KZ. Патриотическую акцию организовали управление по вопросам молодежной политики Мангистауской области, акимат города и Городской центр общественного развития.
Мероприятие прошло с участием учащихся 9–11 классов школы №12. Его целью стало воспитание у молодежи чувства гордости и уважения к государственным символам Казахстана.
Сегодня мы встретили День Республики в особом настроении. Совместное исполнение гимна – это момент, когда мы выражаем гордость и любовь к своей стране. Такие мероприятия воспитывают в нас единство и патриотизм, — поделилась впечатлениями десятиклассница Аянат Беркинбай.
