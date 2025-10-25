  • 25 Октября, 10:25

В Актау 100 школьников исполнили государственный гимн в честь Дня Республики

Сегодня, 08:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба акимата Мангистау Сегодня, 08:58
Сегодня, 08:58
104
Фото: пресс-служба акимата Мангистау

В День Республики на площади "Ынтымақ" в Актау прозвучал государственный гимн в исполнении одновременно ста школьников, передает BAQ.KZ. Патриотическую акцию организовали управление по вопросам молодежной политики Мангистауской области, акимат города и Городской центр общественного развития.

Мероприятие прошло с участием учащихся 9–11 классов школы №12. Его целью стало воспитание у молодежи чувства гордости и уважения к государственным символам Казахстана.

Сегодня мы встретили День Республики в особом настроении. Совместное исполнение гимна – это момент, когда мы выражаем гордость и любовь к своей стране. Такие мероприятия воспитывают в нас единство и патриотизм, — поделилась впечатлениями десятиклассница Аянат Беркинбай.

Самое читаемое

Наверх