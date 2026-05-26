17-летний водитель без прав устроил ночную погоню с полицией в Актау

В Актау в ночь на 25 мая произошла полицейская погоня с участием несовершеннолетнего водителя.

Как сообщает Lada.kz, видео инцидента распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как за автомобилем следуют сразу несколько патрульных машин. Сообщается, что погоня происходила в районе 34 микрорайона около 02:30.

Как рассказали в департаменте полиции Мангистауской области, около 01:25 в районе села Бесшокы Мунайлинского района сотрудники патрульной полиции попытались остановить автомобиль Mercedes-Benz. Однако водитель проигнорировал законное требование полицейских и попытался скрыться.

Позже автомобиль удалось остановить в 33 микрорайоне Актау. За рулем находился 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.

В отношении несовершеннолетнего составили административный протокол по части 3-1 статьи 613 КоАП РК — невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства лицом, не имеющим права управления. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 60 МРП или административный арест до 15 суток.

Кроме того, к ответственности привлекли владельца автомобиля по части 5 статьи 612 КоАП РК за передачу управления лицу без водительских прав. Ему грозит штраф в размере 50 МРП.

Материалы по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего также направлены в суд для рассмотрения вопроса о привлечении законного представителя подростка к ответственности.

В полиции напомнили, что передача автомобиля лицам без водительского удостоверения представляет угрозу безопасности дорожного движения и может привести к серьезным последствиям.