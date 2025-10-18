В Актау задержали мужчину, устроившего серию актов вандализма — он повредил бетонные лавочки, урны и монумент "Вечный огонь". Суд назначил ему пять суток административного ареста, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным департамента полиции Мангистауской области, ко всем случаям порчи городского имущества причастен один и тот же человек. Правоохранители установили его личность и доставили в отделение.

Остается неизвестным, будет ли нарушитель восстанавливать ущерб за свой счёт.

Первый инцидент произошёл 15 октября, когда мужчина сломал бетонные лавочки и перевернул мусорные урны в сквере Победы. Позднее он повредил монумент "Вечный огонь", что вызвало возмущение среди жителей города.

Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.