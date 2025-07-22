В Актау в районе баз отдыха Zhagalau Resort водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком марки ЗИЛ. В результате столкновения грузовик опрокинулся, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Lada.kz.

По данным Департамента полиции Мангистауской области, авария произошла на участке дороги, пролегающем вдоль зоны отдыха. В результате инцидента пострадали двое мужчин — 31 и 44 лет. На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи. Медики оказали помощь пострадавшим, однако от госпитализации они отказались.

В отношении 31-летнего водителя автомобиля Mercedes составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Нарушение правил дорожного движения, приведшее к травмам и повреждению транспорта, может обернуться для него штрафом в размере 40 МРП (около 157 тысяч тенге) либо лишением водительских прав на срок до 9 месяцев. Машина нарушителя отправлена на штрафстоянку.