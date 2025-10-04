В Актау автомобиль после ДТП вылетел на обочину и врезался в забор
В результате аварии никто не пострадал.
Сегодня, 19:17
88Фото: Lada.kz
Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 3 октября в 17 микрорайоне Актау. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По данным правоохранителей, около 8:00 на дороге столкнулись автомобили Nissan Tiida и Hyundai Tucson. От удара Hyundai выехал на обочину и протаранил металлический забор.
"К счастью, в результате аварии никто не пострадал. В отношении водителя, признанного виновным в ДТП, был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств")", - пишет издание.
Полиция призывает водителей быть предельно внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим, особенно в жилых районах.
