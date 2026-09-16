В Актау ищут решение по пяти проблемным жилым комплексам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мангистауской области разбираются с пятью проблемными объектами долевого строительства. В рамках рабочей поездки в Актау председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бахытжан Жунисбеков посетил жилые комплексы, где остаются вопросы с завершением строительства, передает BAQ.KZ.
Речь идет о ЖК «Лепес Примера», «Атамекен», «Султан», «Аққала» и «Мұрагер».
На каждом объекте Жунисбеков ознакомился с текущим состоянием работ. Вместе с представителями местных исполнительных органов и ответственными организациями обсуждались возможные механизмы завершения строительства и дальнейшие действия по каждому жилому комплексу.
Отдельно рассматривались вопросы, которые затрагивают участников долевого строительства. Для каждого объекта определяли дальнейший алгоритм работы и меры, необходимые для решения накопившихся проблем.
По итогам совещания ответственным сторонам дали поручения.
В Комитете сообщили, что завершение проблемных объектов в Мангистауской области остается на контроле ведомства.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разрешения на привлечение средств дольщиков перевели в онлайн. Уполномоченные компании теперь подают заявки через систему «Казреестр», а местные исполнительные органы рассматривают их в течение восьми рабочих дней. Система объединяет процедуры, связанные с долевым строительством жилья.
Читай также:
Дольщикам в Костанае вернули более 123 млн тенге после суда
Самое читаемое
- Жена Данияра Елеусинова проиграла апелляцию по делу об избиении двух женщин
- Убийство семьи в Атырау: Акбаян Мукангалиева вернулась к детям после лечения
- Астанчане бросили автобусы и пошли пешком: что произошло на Сыганак
- Елене Рыбакиной вручили трофей первой ракетки мира
- США впервые признали наличие оружия на орбите